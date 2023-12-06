Британия ввела санкции против пособников Путина в Китае, Сербии, Турции и ОАЭ

Правительство Великобритании объявило о новых санкциях, направленных против людей и групп, которые снабжают и финансируют военную машину Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте правительства.
В санкционный список вошли предприятия в Беларуси, Китае, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистане, которые продолжают поддерживать незаконное вторжение России в Украину.
"Включив организации, работающие в Китае, Сербии и Узбекистане, Великобритания в настоящее время приняла меры против более чем 30 организаций третьих стран, поддерживающих военные усилия России. Это сигнализирует о нетерпимости Великобритании к тем, кто способствует незаконной войне России, где бы они ни находились", - отмечается в сообщении.
В список из 46 новых санкций также вошли российские производители оружия и импортеры военной продукции также, а также три субъекта, поддерживающих сеть группы "Вагнера", и четыре оператора судов так называемого "теневого флота", используемых Россией для смягчения удара санкций, связанных с нефтью.
Российский военно-промышленный комплекс: 31 физическое и юридическое лицо, связанное с разработкой и производством дронов и компонентов ракет, а также импортом и поставкой ключевых электронных компонентов. Сюда входят несколько директоров и их ближайшие родственники.
Поставщики третьих стран для российских военных:
Связанные с группой "Вагнера": три юридических и физических лица, связанных с более широкой сетью группы "Вагнера", включая военную группу "Русич", частную российскую компанию, действующую в Украине, и ее командующего.
Связанные с нефтью: четыре организации, базирующиеся в ОАЭ, используют непрозрачные корпоративные структуры и мошеннические методы доставки для облегчения беспрепятственной торговли российской нефтью, препятствуя усилиям России по получению военных доходов.
Как отметили в правительстве Британии, санкции лишают российскую армию ключевых западных компонентов и технологий и привели к сокращению российского импорта боевых технологий на 98%.
"До вторжения Россия была крупным экспортером оружия. Вместо этого теперь ей приходится обращаться к Северной Корее и Ирану за ненадежным оборудованием и выкупать детали, которые она ранее экспортировала в другие страны. В то время как мир технологически движется вперед, Россия движется назад", - говорится в сообщении.
Еврокомиссия представила Совету ЕС свои предложения по 12-му пакету санкций против России 15 ноября. Предлагается ввести санкции еще в отношении более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.
Также предлагается вести новые запреты на импорт и экспорт, а также действия по усилению цен на нефть и противодействию обхода санкций ЕС.