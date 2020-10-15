Британія ввела санкції проти РФ у справі Навального

Уряд Великобританії ввів санкції проти Росії через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Шестеро росіян, зокрема заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієно та директор ФСБ Олександр Бортников, потрапили в санкційний список.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Британії.

Обмежувальні заходи включають арешт активів та заборону на в'їзд на територію Британії.

"Разом з нашими міжнародними партнерами ми вводимо санкції проти тих, хто несе відповідальність за отруєння Олексія Навального", - заявив голова британського зовнішньополітичного відомства Домінік Рааб.

Нагадаємо, сьогодні Європейський Союз запровадив санкції проти Російської Федерації у справі російського опозиціонера Олексія Навального.

Як заявляв голова МЗС Німеччини Хайко Маас, Берлін введе санкції за отруєння Навального на підставі висновку Організації по забороні хімічної зброї.

Крім того, французьке видання Le Monde розкрило деталі нових антиросійських санкцій через отруєння Навального.