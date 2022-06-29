Британія ввела санкції проти олігарха Потаніна і родички Путіна

Серед тих, хто потрапив під санкції - Володимир Потанін - друга найбагатша людина Росії і власник великого конгломерату "Інтеррос". Як наголошується в повідомленні, Потанін продовжує накопичувати статки, підтримуючи режим Путіна, придбавши "Росбанк" і частку в "Тінькофф Банку" після вторгнення Росії в Україну.

Під санкції також потрапила Ганна Цивільова, двоюрідна сестра Путіна і президент відомої російської вугледобувної компанії АТ "Група Колмар". Чоловік Цивільової Сергій Цивільов є губернатором Кемеровської області, багатої вугіллям, і пара отримала значну користь зі своїх відносин з Путіним. АТ "Група Колмар" сьогодні також знаходиться під санкціями.

Представник уряду Британії зазначив: "Поки Путін продовжує свій огидний напад на Україну, ми будемо використовувати санкції, щоб послабити російську військову машину. Сьогоднішні санкції показують, що ніхто і нічого не випускає з уваги, в тому числі і найближче оточення Путіна".

Уряд Британії також вводить нові заходи, які не дозволять Росії отримати доступ до британських трастових послуг. Ці послуги, які дозволяють фізичній або юридичній особі управляти чужими активами, є ще одним важливим елементом британського сектора фінансових послуг світового рівня, який Росія більше не зможе використовувати.

Британія вже ввела санкції щодо понад 1000 осіб і понад 120 підприємств після вторгнення Путіна в Україну.

За даними уряду Британії, три чверті іноземних компаній скоротили свою діяльність в Росії, майже чверть з яких повністю припинила свою діяльність. Російський імпорт скоротився більш ніж на 40% після вторгнення, і запаси життєво важливих імпортних виробничих компонентів, ймовірно, будуть виснажені в найближчі три-шість місяців. Виробництво автомобілів також скоротилося на 60%, і міністр транспорту Росії визнав, що логістична інфраструктура Росії в даний час зруйнована в результаті санкцій.