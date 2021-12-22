Британія слідом за США відправила фахівців для стримування кібератак на Україну , - The Times

Британські фахівці з боротьби з кіберзлочинністю були відправлені в Україну разом з колегами з США для стримування потенційних атак з боку Росії. Експерти мають забезпечити захист стратегічних мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Про те, що Сполучені Штати направили в Україну групу фахівців з кібербезпеки, поінформувала в понеділок газета The New York Times.

За її відомостями, експерти мають забезпечити захист важливих об'єктів інфраструктури на тлі загрози вторгнення РФ на територію України.

У 2015 році російські хакери вже атакували енергосистему України. Тоді вони Дистанційно захопили центр управління електроенергетичної компанії і відключали одну електростанцію за одною. При цьому оператори нічого не могли зробити і безпорадно дивилися на монітори.

Аналогічну атаку російські хакери провели через рік. Тоді метою став Київ і область. У попередніх кібератаках на Україну керівництво Росії заявляло, що напад скоїли злочинні угруповання.

Нагадаємо, на початку грудня в Україні стартували перші навчання з кібербезпеки.

Відзначимо, в листопаді СБУ заблокувала понад 50 кібератак на українську владу в листопаді.