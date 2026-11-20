Представители британских вооруженных сил нечасто раскрывают подробности секретной военной деятельности.

По словам Магована, эти государства создают угрозы для британского общества и активно действуют в киберпространстве. Он подчеркнул, что такие действия не будут оставаться без ответа. Генерал подтвердил, что британские киберподразделения уже выполняют наступательные задания.

При этом основное противостояние происходит в так называемой "серой зоне" - на уровне, не переходящем в открытый вооруженный конфликт.

Магован также рассказал о возможностях британских специалистов проникать в компьютерные системы других государств, исследовать их внутреннюю структуру и оказывать влияние на них. По его утверждению, подобная деятельность уже имеет определенные результаты, однако конкретные подробности сделок остаются засекреченными. Как объяснил генерал, противник не всегда может заметить последствия подобных действий.

К проведению киберопераций вовлечены Национальные киберсилы Британии, сформированные в 2020 году. В состав межведомственной структуры входят Центр правительственной связи, Министерство обороны, внешняя разведывательная служба MI6 и Лаборатория оборонной науки и технологий. Основная часть операционной деятельности осуществляется по объектам, расположенным на территории Британии.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина получит жизненно важную военную помощь от Британии. Ракеты и радары для ПВО будут предоставлены уже в середине декабря.