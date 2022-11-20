Британия впервые после Brexit ищет пути налаживания торговых отношений с ЕС

Правительство нового премьер-министра Британии Риши Сунака ищет пути устранения торговых барьеров страны с ЕС, в том числе в так называемом швейцарском стиле. При этом они не учитывают, что даже такие попытки потенциально могут вызвать гнев у многих представителей правого крыла Консервативной партии.

"Администрация Риши Сунака намерена отказаться от подхода, принятого Борисом Джонсоном, и устранить подавляющее большинство торговых барьеров с блоком", - заявил канцлер казначейства Британии Джереми Хант.

В частном порядке высокопоставленные правительственные источники предположили, что для осуществления свободной торговли следует перейти к отношениям в швейцарском стиле в течение следующего десятилетия. Однако они настаивают, что это не распространится на возвращение свободы передвижения.

Однако ревностный противник торговых и других преференций лорд Фрост вместе с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном исключили такой подход.

"Любой подход, требующий от Соединенного Королевства согласования с правилами ЕС, чтобы получить торговые преимущества, будь то в рамках швейцарского подхода или любого другого, был бы совершенно неприемлем", - приводит Times слова лорда Фроста в пятницу, 18 ноября.