RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия впервые после Brexit ищет пути налаживания торговых отношений с ЕС

Фото: новое правительство Британии стремится наладить торговые отношения с ЕС (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Британское правительство обдумывает экономические связи с Евросоюзом в швейцарском стиле, которые помогут наладить "беспрепятственную" торговлю со странами ЕС впервые после Brexit.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times.

Правительство нового премьер-министра Британии Риши Сунака ищет пути устранения торговых барьеров страны с ЕС, в том числе в так называемом швейцарском стиле. При этом они не учитывают, что даже такие попытки потенциально могут вызвать гнев у многих представителей правого крыла Консервативной партии.

"Администрация Риши Сунака намерена отказаться от подхода, принятого Борисом Джонсоном, и устранить подавляющее большинство торговых барьеров с блоком", - заявил канцлер казначейства Британии Джереми Хант.

В частном порядке высокопоставленные правительственные источники предположили, что для осуществления свободной торговли следует перейти к отношениям в швейцарском стиле в течение следующего десятилетия. Однако они настаивают, что это не распространится на возвращение свободы передвижения.

Однако ревностный противник торговых и других преференций лорд Фрост вместе с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном исключили такой подход.

"Любой подход, требующий от Соединенного Королевства согласования с правилами ЕС, чтобы получить торговые преимущества, будь то в рамках швейцарского подхода или любого другого, был бы совершенно неприемлем", - приводит Times слова лорда Фроста в пятницу, 18 ноября.

Напомним, торговые отношения Швейцарии и ЕС построены на ряде двусторонних соглашений, согласно которым требуется более либеральное отношение к миграции из ЕС, чем готова была бы принять фракция британской партии, выступающая за Brexit. Великобритания начала работу над новым торговым соглашением со Швейцарией в апреле 2022 года, когда Джонсон еще был премьер-министром.

РБК-Украина ранее сообщало, что бывший премьер-министр Борис Джонсон считает, что Brexit засвидетельствовал: британцы любят свободу так же, как украинцы, противостоящие российскому вторжению.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News