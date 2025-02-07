Британия требует от Apple предоставить доступ к зашифрованным данным всех пользователей, - WP

Как сообщает издание, приказ британского правительства был издан в январе 2025 года. Он требовал от Apple предоставить полный доступ ко всем зашифрованным материалам, а не просто помочь с доступом к определенным аккаунтам. К тому же такой бэкдор дал бы правительству доступ к данным пользователей по всему миру, а не только к британцам.

По словам источников издания, вместо того, чтобы соглашаться на такие условия, Apple, вероятно, прекратит предоставлять функцию Advanced Data Protection для пользователей Британии. Кроме этого, компания может обжаловать этот запрос в закрытой технической комиссии или обратиться в суд, однако ей не будет разрешено отложить выполнение требований во время апелляции.

Министерство внутренних дел Британии направило компании документ под названием "Уведомление о технических возможностях", который, согласно "Закону Великобритании о следственных полномочиях" от 2016 года, позволяет правоохранительным органам требовать помощь со сбором доказательств.

Консультант США по вопросам шифрования, сообщила, что Apple будет запрещено предупреждать пользователей о том, что ее шифрование не гарантирует полной безопасности. Кроме того, бывший советник Белого дома по безопасности подтвердил, что британское правительство действительно сделало такой запрос.

Apple может сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы предоставлять доступ к файлам пользователей, которые не используют функцию Advanced Data Protection, представленную для iCloud в 2022 году, которая обеспечивает полное шифрование всех файлов в облачном хранилище.

Несмотря на то, что эта функция является опциональной и большинство владельцев продуктов Apple не включили ее, при активации она полностью ограничивает доступ компании к файлам.

Отмечается, что правительство Великобритании выразило недовольство функцией шифрования содержимого облачного хранилища еще в 2022 году, когда Apple только начинала ее внедрять. Представитель правительства тогда отметил, что сквозное шифрование не должно препятствовать расследованию серьезных преступлений.

Когда Apple впервые предупредили о возможности появления приказа о создании бэкдора, компания выступила с заявлением, что подобная практика может заставить публично убрать зашифрованное облачное хранилище с рынка Великобритании. В дополнение к этому, одним из самых больших рисков подобного бэкдора может быть то, что его начнут использовать злоумышленники и авторитарные режимы по всему миру.

Ни Apple, ни Министерство внутренних дел Британии пока не прокомментировали эту информацию.