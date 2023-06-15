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Британия отправила Украине мощные насосы для ликвидации последствий подрыва ГЭС

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Четверг 15 июня 2023 18:00
Британия отправила Украине мощные насосы для ликвидации последствий подрыва ГЭС Фото: Последствия подрыва ГЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Британия направила Украине насосы, способные откачивать 1750 литров воды в секунду. Они помогут справиться с последствиями подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Британского агентства по охране окружающей среды, о котором пишет Sky News.

"Три насоса большой производительности, а также шесть передвижных насосов и девять миль временных заграждений от наводнений были подарены Британским агентством по охране окружающей среды", - говорится в материале.

Отмечается, что насосы способны откачивать 1750 литров воды в секунду. Это поможет Украине в ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.

Эта помощь последовала за партией другой помощи, которую ранее отправляло МВД Великобритании. Тогда речь шла о 19 спасательных лодок, 2000 других предметов, в частности спасательные жилеты и каски. Их передали во Львов в начале этой недели.

Помощь от Британии

Великобритания пожертвовала более 20 миллионов долларов на гуманитарную помощь после прорыва плотины. В этом месяце в Лондоне состоится Конференция по восстановлению Украины, на которой будет разработан план, посвященный послевоенному восстановлению страны.

Затопление в Херсонской области

Уровень воды в Херсонской области резко поднялся после того, как 6 июня российские войска взорвали Каховскую плотину. За считанные часы было затоплено 80 населенных пунктов. Несколько дней вода прибывала, уровень воды в некоторых населенных пунктах достиг 5 метров. Затем уровень воды начал спадать.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что вода в Херсонской области после затопления из-за подрыва Каховской ГЭС опустилась до уровня менее 2 метров.

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