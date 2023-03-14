Британия выделит 24 млн долларов на борьбу с дезинформацией: кто получит средства

Министерство иностранных дел, по делам Содружества и международного развития Британии выделит 24 млн долларов для борьбы с дезинформацией. Средства получат 42 языковых служб ВВС в ближайшие два года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
"В качестве международного вещателя, которому больше всего доверяют во всем мире, Всемирная служба BBC является жизненно необходимым источником, представляющим точные и беспристрастные новости, аналитические материалы и дебаты на 42 языках для 365 млн человек по всему миру", - говорится в сообщении британского правительства.
Сообщается, что единовременная выплата позволит BBC продолжать играть свою ключевую роль в борьбе с вредной дезинформацией.
Всемирная служба BBC была создана в 1932 году и первоначально была нацелена исключительно на англоязычных слушателей, проживавших в британских колониях по всему миру. В 1938 году у нее появилась первая неанглоязычная языковая служба.
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