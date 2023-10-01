Британия выделила более 4 млрд долларов на строительство ударных подлодок

Британия объявила о сделке на 4 миллиарда фунтов стерлингов (4,9 млн долларов) на строительство ударных подводных лодок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс сегодня, 1 октября, объявил о заключении соглашения на сумму 4 миллиарда фунтов стерлингов (4,9 миллиарда долларов) на строительство ударных подводных лодок.

"Наше главное национальное страхование - это, конечно, ядерное сдерживание на море", - сказал Шаппс.

На ежегодной конференции правящей Консервативной партии в североанглийском городе Манчестер, проходившей сегодня, он объявил о подписании контрактов с ведущими британскими компаниями на разработку самых мощных ударных подводных лодок, "которые когда-либо эксплуатировались британскими ВМС".

Визит главы Минобороны Британии в Украину

Напомним, в четверг, 28 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с назначенным министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом, находившимся с визитом в Киеве.

Зеленский и Шаппс обсудили вопросы усиления украинского ПВО, что особенно важно накануне зимнего периода.

Отдельно было отмечено принятие G7 на Вильнюсском саммите НАТО совместной декларации о поддержке Украины и начале переговоров с Великобританией о заключении соответствующего двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

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