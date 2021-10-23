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Британія веде спецоперацію фінансових експертів проти Росії, - FT

Автор: Артур Родивилов

Секретний "банківський" відділ Міноборони Великобританії розгорнув операцію з протистояння Росії і Китаю. Він був створений шість років тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Він складався з колишніх банкірів і фінансистів. Мета роботи підрозділу полягала в тому, щоб перешкодити комерційній активності терористів в Сирії та Іраку.

Експерти в основному спеціалізуються на сировинному ринку і міжнародних потоках капіталу. Співробітники опергрупи працювали зі спеціальними військами, спецслужбами, а також з 77-ю бригадою відділу з боротьби з інформаційною війною. Їх завдання полягало в тому, щоб послабити противника, обмежуючи йому доступ до фінансів.

"Попит на фахівців відділу зростає, бо такі противники, як Росія і Китай, експлуатують сіру зону між світом і війною, використовуючи кіберзброї проти національної інфраструктури і вкладаючи комерційні інвестиції в чутливі сфери за кордоном", - йдеться в матеріалі.

Маршал авіації Едвард Стрінгер, який курував роботу таємного відділу до відходу на пенсію в поточному році, розповів, що вони намагалися знайти критично важливі елементи бізнес-моделі своїх ворогів, усунути їх, а також максимально ускладнити їхню заміну.

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Великобританія