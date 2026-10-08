Великобритания ударила по России масштабными санкциями: кто в списках
8 октября правительство Великобритании во главе с премьер-министром Энди Бернемом объявило о новых широкомасштабных санкциях с целью ослабления страны-агрессорки России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы британского правительства.
Новые санкции со стороны официального Лондона нацелены на ряд физических и юридических лиц, которые:
- производят или транспортируют российскую нефть, финансирующую экономику РФ;
- способствуют производству или мировой торговле товарами, которые используются для поддержки возможностей Москвы в сфере баллистических ракет и подпитки ее военно-промышленной базы;
- наполняют российский военный бюджет путем обхода санкций в сфере финансовых услуг.
38 новых позиций в санкционных списках включают российские нефтяные компании, танкеры "теневого флота", а также компании и лиц, поставляющих товары, критически важные для армии РФ.
Так, Лондон ввел ограничения против двух российских нефтяных компаний - "Зарубежнефти" и "INK Capital". Главная цель - не только заблокировать "поток" российских нефтяных денег, но и перекрыть пути, используемые для обхода санкций.
Кроме того, под ограничения попали еще 12 нефтяных танкеров, эксплуатируемых в составе российского "теневого флота".
"Сегодня мы также вводим санкции против трех криптовалютных бирж и двух платежных платформ, включая три, связанные с Кыргызстаном, а также одного связанного с ними физического лица. Мы подозреваем, что эти организации используются Россией для обхода финансовых санкций, две из которых обрабатывали и способствовали транзакциям российского правительства", - говорится в заявлении британских властей.
Также указано, что новый санкционный пакет охватил 17 организаций и лиц, причастных к поставкам товаров, которые Великобритания, США и ЕС считают жизненно важными для дальнейших военных усилий России, известных также как товары общего высокого приоритета (СНП).
В частности, речь идет о российских импортерах станков, электроники и материалов, критически важных для производства российских баллистических ракет и беспилотников.
"Движение этих товаров является глобальным, при этом физические и юридические лица маскируют незаконную торговлю с Россией через третьи страны", - объяснили британские власти.
Напомним, 1 октября правительство Великобритании также объявило о санкциях против России. Мы рассказывали, кого именно охватили эти ограничения.
Кроме того, РБК-Украина писало, что в Конгрессе призвали президента США Дональда Трампа немедленно ударить "адскими санкциями" по РФ.