Великобритания ударила по России масштабными санкциями: кто в списках

8 октября правительство Великобритании во главе с премьер-министром Энди Бернемом объявило о новых широкомасштабных санкциях с целью ослабления страны-агрессорки России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы британского правительства.

Новые санкции со стороны официального Лондона нацелены на ряд физических и юридических лиц, которые:

производят или транспортируют российскую нефть, финансирующую экономику РФ;

способствуют производству или мировой торговле товарами, которые используются для поддержки возможностей Москвы в сфере баллистических ракет и подпитки ее военно-промышленной базы;

наполняют российский военный бюджет путем обхода санкций в сфере финансовых услуг.

38 новых позиций в санкционных списках включают российские нефтяные компании, танкеры "теневого флота", а также компании и лиц, поставляющих товары, критически важные для армии РФ.

Так, Лондон ввел ограничения против двух российских нефтяных компаний - "Зарубежнефти" и "INK Capital". Главная цель - не только заблокировать "поток" российских нефтяных денег, но и перекрыть пути, используемые для обхода санкций.

Кроме того, под ограничения попали еще 12 нефтяных танкеров, эксплуатируемых в составе российского "теневого флота".

"Сегодня мы также вводим санкции против трех криптовалютных бирж и двух платежных платформ, включая три, связанные с Кыргызстаном, а также одного связанного с ними физического лица. Мы подозреваем, что эти организации используются Россией для обхода финансовых санкций, две из которых обрабатывали и способствовали транзакциям российского правительства", - говорится в заявлении британских властей.

Также указано, что новый санкционный пакет охватил 17 организаций и лиц, причастных к поставкам товаров, которые Великобритания, США и ЕС считают жизненно важными для дальнейших военных усилий России, известных также как товары общего высокого приоритета (СНП).

В частности, речь идет о российских импортерах станков, электроники и материалов, критически важных для производства российских баллистических ракет и беспилотников.

"Движение этих товаров является глобальным, при этом физические и юридические лица маскируют незаконную торговлю с Россией через третьи страны", - объяснили британские власти.