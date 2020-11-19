Британія збільшує витрати на оборону

Сьогодні, 19 листопада, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосить про найбільші військові інвестиції в країні з моменту закінчення холодної війни. Він вважає, що такі витрати зміцнять позицію Сполученого Королівства як найбільшого спонсора оборони в Європі.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, Джонсон представить перші результати найбільшого за три десятиліття огляду зовнішньої політики і оборони. Він оголосить про виділення додаткових 16,5 млрд фунтів для збройних сил протягом наступних чотирьох років.

"Я прийняв це рішення у розпал пандемії, тому що захист королівства має бути на першому місці", - написав прем’єр у заяві, яку оприлюднив напередодні.

Наразі Оборонний бюджет Британії становить майже 42 мільярди фунтів на рік.

"Міжнародна ситуація небезпечніша і конкурентніша, ніж будь-коли з часів холодної війни, і Британія повинна бути вірна нашій історії і підтримувати наших союзників. Щоб домогтися цього, нам необхідно повсюдно розширити наші можливості", - додав Джонсон.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Андрій Таран заявляв, що Британія забезпечить ВМС України новітнім озброєнням.

Крім того, Україна та Британія напрацюють спільний план у питаннях протидії російській гібридній війні.