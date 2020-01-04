Британія посилює заходи безпеки в Ормузькій протоці

Військово-морські сили Британії посилять заходи безпеки у Ормузькій протоці на фоні напруження в регіоні після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр оборони Британії Бен Воллес розповів, що дав наказ військовим кораблям HMS Montrose та HMS Defender підготуватися до повернення в Ормузьку протоку для супроводження всіх суден, які йтимуть під британським торговим прапором.

"Зараз уряд вживатиме всіх необхідних заходів для захисту наших кораблів і громадян", - сказав він.

Нагадаємо, раніше речник НАТО Ділан Уайт повідомив, що місія Північноатлантичного альянсу з підготовки іракських силових структур, яка діє на прохання Багдаду, була тимчасово призупинена на фоні зростання напруження після вбивства Сулеймані. Також рішення про призупинення роботи військових інструкторів в Іраку ухвалили в уряді Швеції.

Крім того, у Державному департаменті Сполучених Штатів Америки закликали своїх громадян негайно залишити територію Іраку. У Держдепі радять американцям покинути Ірак через "напружену ситуацію в регіоні".