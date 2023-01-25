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Британия о танках Leopard и Challenger в Украине: скоро это станет привычным зрелищем

Фото: танки Leopard и Challenger в Украине будут обычным явлением (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Британии заявили, что вскоре танки Leopard и Challenger станут обычным явлением в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter.

На своей странице они показали фото танков Leopard и Challenger на военных учениях в Польше.

"Вскоре это станет обычным зрелищем, бродящим по полям Украины", написали в министерстве.

Напомним, сегодня Германия официально объявила, что предоставит танки Leopard 2 для Украины.

Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что германский канцлер Олаф Шольц принял решение передать Украине роту танков.

Подробнее о характеристиках Leopard 2 – читайте в материале РБК-Украина.

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