Британия о танках Leopard и Challenger в Украине: скоро это станет привычным зрелищем

В Британии заявили, что вскоре танки Leopard и Challenger станут обычным явлением в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter.

На своей странице они показали фото танков Leopard и Challenger на военных учениях в Польше.

"Вскоре это станет обычным зрелищем, бродящим по полям Украины", написали в министерстве.