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Британия создала секретную группу по закупкам боеприпасов для Украины, - NYT

Фото: Британия создала секретную группу по закупкам боеприпасов для Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Великобритания сформировала секретную рабочую группу по закупке вооружений для Украины в разных странах мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

В июне прошлого года Великобритания заключила соглашение с Пакистаном о покупке 40 000 артиллерийских и реактивных снарядов, изготовленных пакистанскими артиллерийскими заводами. По условиям соглашения Великобритания заплатит румынскому брокеру за покупку пакистанского оружия, как показывают документы. В официальных документах по соглашению говорилось, что оружие будет передано из Пакистана в Великобританию без упоминания Украины.

Отмечается, что другие западные страны также предпринимают разные усилия для обеспечения Украины оружием и боеприпасами на фоне истощения собственных и западных запасов. Особое внимание при этом уделяется поиску боеприпасов советского и российского производства, потому что значительная часть украинской армии по-прежнему использует соответствующие вооружения.

NYT сообщает, что значительно нарастили производство вооружений оружейных заводов в Болгарии, построенных еще при СССР. Экспорт вооружений из Болгарии в результате в 2022 году превысил 3 млрд долларов, что в пять раз больше, чем в 2019 году. Предполагается, что большая часть оружия и боеприпасов ушла в Украину.

Представители США также пытаются вовлечь в производство боеприпасов советского образца предприятия в Боснии и Герцеговине, Сербии. Речь идет прежде всего об артиллерийских снарядах. Несколько стран, например, Чехия, уже передали Украине оставшиеся с советских времен запасы этих боеприпасов.

Напомним, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами прилагают ежедневные усилия для того, чтобы найти или изготовить соответствующие боеприпасы для оружия, применяемого Украиной против агрессии РФ.

Немецкая компания Rheinmetall планирует приступить к передаче Украине боеприпасов для зениток Gepard собственного производства уже к июлю.

Западные союзники согласились нарастить производство боеприпасов. Поскольку помощь Украине в борьбе с российской агрессией требует много ресурсов.

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