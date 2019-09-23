ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Британія і США домовилися укласти торговельну угоду до липня 2020, - Sun

Новини » Політика    23.09.2019 - 06:58
Британія і США домовилися укласти торговельну угоду до липня 2020, - Sun
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Домовленість про таку угоду називають "великою перемогою" Великої Британії

Велика Британія і Сполучені Штати Америки планують укласти торговельну угоду до липня 2020 року. Відповідної домовленості досягли британський прем'єр-міністр Борис Джонсон і президент США Дональд Трамп, передає The Sun.

Згідно з джерелами видання, політики можуть оголосити про досягнення домовленості під час зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН.

Один зі співрозмовників газети назвав цю подію "великою перемогою" для Великої Британії.

"По обидва боки Атлантики розуміють, що це необхідно зробити до цього часу, тому що незабаром після цього почнеться виборчий процес в США", - вважає він.

Під час виборів американські політики будуть захоплені кампанією за Білий дім, а новий президент може не поділяти думок Трампа з приводу угоди.

Зазначається, що угода, яку підпишуть два лідери, стане найбільшою, яку США коли-небудь укладали про вільну торгівлю з іншою країною.

Хоча угода може бути підписана наступного літа, її реалізація зможе початися тільки після завершення перехідного періоду Brexit у грудні 2020 року.

Нагадаємо, 18 вересня Європейський парламент підтримав документ про "упорядкований Brexit", згідно з яким Велика Британія зможе відстрочити свій вихід з Європейського союзу.

Юнкер: "Жорсткий" Brexit призведе до появи фізичної кордону в Ірландії Великобританія і ЄС продовжать переговори щодо Brexit
Новини України Сполучені Штати АмерикиВеликобританиясделка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся