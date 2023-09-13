Британия отменяет безвизовый транзит для граждан РФ и Грузии

Отмечается, что ограничения по транзиту вступят в силу 6 октября. До этого предусмотрен переходный период.

Таким образом, граждане России и Грузии смогут воспользоваться транзитом по билетам, которые приобрели до 00:01 8 сентября.

С 6 октября гражданам РФ и Грузии будут нужны транзитные визы для проезда через Британию без въезда во время транзита в другую страну.

В то же время, ограничения не будут касаться граждан, у которых есть визы или вид на жительство США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Швейцарии.

В компании NewlandChase, которая предоставляет визовые услуги, отметили, что после 2018 года граждане России и Грузии занимают первые места среди лиц, которые злоупотребляют транзитными условиями Британии для получения убежища.

В МВД Британии считают, что требование получения транзитной визы для этих граждан перед посещением страны не позволит им прибывать в страну под предлогом транзита, а затем просить убежище по прибытии.

Обычно нормативные акты вступают в силу не ранее 21 дня после внесения на рассмотрение в парламент. Но эта поправка вступила в силу почти сразу из-за опасений, что к моменту ее внедрения могло увеличиться количество граждан из России и Грузии, которые бы просили убежища в стране.

Напомним, что российских туристов не пропускают в Китай согласно договоренности о "безвизе".

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