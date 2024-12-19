Великобритания в январе начнет поставлять в Украину десятки тысяч дронов
Великобритания в январе следующего года начнет поставлять в Украину тысячи дронов. Поставка будет происходить в рамках коалиции беспилотников.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в выступлении перед депутатами Палаты общин заявил заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард.
По его словам, британское правительство будет работать с Украиной для достижения прогресса на ее необратимом пути к членству в НАТО. Также Великобритания будет работать с Контактной группой по вопросам обороны Украины и с союзниками в других странах, чтобы ускорить темпы поддержки и наложить дополнительные расходы на Россию.
"Могу подтвердить, что в январе ожидается значительное изменение - мы начнем поставлять десятки тысяч дронов через коалиции морских и беспилотных возможностей, которые Соединенное Королевство возглавляет вместе с нашими партнерами Норвегией и Латвией", - отметил Полард.
Коалиция дронов
В этом году союзники Украины создали Коалицию дронов для поставки беспилотников украинским военным в борьбе с российской агрессией. К инициативе присоединились почти 20 стран.
Латвия и Великобритания возглавили коалицию. Латвия обеспечивает полигоны и производственные мощности для тестирования дронов, что способствует совершенствованию технологий. Великобритания объявила конкурс на разработку и закупку FPV-дронов, на который уже подано 265 заявок.
Страны-партнеры, входящие в коалицию, создали совместный фонд, средства из которого используются для закупок беспилотников для украинских защитников.
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