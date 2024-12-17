Британия расширила санкции с целью давления на военную экономику Путина

Великобритания ввела санкции против 20 судов, которые использовали незаконные методы, чтобы обойти санкции в отношении российской нефти. Последние меры направлены против так называемого теневого флота судов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Британии .

"Поскольку доходы от продажи нефти Путина продолжают подпитывать огонь его незаконной войны, украинские семьи переживают холодные, темные ночи, часто без отопления, света и электричества, подвергаясь постоянным ракетным атакам со стороны России", - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

По его словам, "эти санкции усилят давление на застопорившуюся военную экономику Путина".

По данным правительства Великобритании, в число судов, попавших под санкции, входят Ocean Faye, Andaman Skies и Mianzimu, каждое из которых в этом году перевезло более 4 миллионов баррелей российской нефти.

Меры ограничивают или запрещают их передвижение и доступ в некоторые британские порты.

Великобритания ввела санкции против более чем 100 судов, перевозящих российские энергоносители, включая 93 нефтяных танкера, больше, чем любая другая страна.