Британия профинансирует производство ПВО и дальнобойного оружия в Украине

По словам Умерова, он прибыл с рабочим визитом в Великобританию и встретился со своим британским коллегой Джоном Гили. Основной темой переговоров стало согласование планов двустороннего сотрудничества в 2025 году по ключевым направлениям безопасности.

"Особое внимание уделили развитию украинского оборонно-промышленного комплекса. Великобритания уже инвестировала в производство нашего вооружения, и это сотрудничество продолжается: в частности, финансирование будет направлено на производство средств ПВО/ПРО и дальнобойного оружия", - написал Умеров.

Помощь от Британии

Великобритания активно поддерживает Украину, организуя тренировочные программы для военных и предоставляя оружие, в частности NLAW, Storm Shadow и ЗРК. Лондон поддерживает санкции против РФ и помогает переселенцам. Украина также провела первый раунд переговоров с Британией по углублению партнерства.