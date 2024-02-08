Британия продлила беспошлинную торговлю с Украиной на 5 лет, но есть нюанс

Так, Министерство бизнеса и торговли Великобритании сообщило, что беспошлинная торговля будет продлена на все товары на пять лет, за исключением яиц и птицы, срок действия которой будет продлен на два года. При этом, как подчеркивают в ведомстве, британские фирмы также выиграют от отмены пошлин на экспорт в Украину.

"Это соглашение обеспечивает столь необходимую долгосрочную экономическую поддержку Украине, ее предприятиям и людям, что имеет решающее значение для ее восстановления", - заявил младший министр торговли Грег Хэндс.

Он добавил, что поддержка Великобритании будет продолжаться "до тех пор, пока это необходимо".

Напомним, Британия сняла пошлины на всю свою торговлю с Украиной после началароссийского вторжения в Украинуу почти два года назад. Ранее действовала договоренность, что соглашение продлится до марта 2024 года.

Беспошлинная торговля Украины с ЕС

Буквально 7 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль поприветствовал решение Еврокомиссии продлить до июня 2025 года полную отмену пошлин на украинскую продукцию, которая вместе с соглашением об ассоциации обеспечит Украине так называемый "экономический безвиз". При этом, по словам Шмыгаля, Украина рассчитывает закрепить отмену пошлин на товары в соглашении об ассоциации с ЕС.

Напомним, в конце января РБК-Украина писало, что Европейская комиссия официально предложила продолжить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год. Но вместе с тем были предложены ограничения по импорту. Они касались четырех видов продукции из Украины, а именно мясо птицы, яйца и сахар.