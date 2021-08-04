Британія попередила про можливе захоплення танкера біля берегів ОАЕ

Британська організація з координації морських торговельних перевезень (UKMTO), що входить до складу британських ВМС повідомила про "інцидент" біля берегів емірату Ель-Фуджайра, проте пізніше кваліфікувала його як "можливе викрадення".

Практично одночасно, як повідомляє агентство, шість нафтових танкерів в цьому ж регіоні оголосили про втрату контролю над судами.

"Якщо вони знаходяться поблизу один від одного і в одному і тому ж місці, то таке трапляється дуже рідко. Не можуть всі судна одночасно позбутися двигунів і здатності управління", - сказав експерт з нафти і судноплавства компанії Refinitiv Ранджіт Раджа.