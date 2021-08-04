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Британія попередила про можливе захоплення танкера біля берегів ОАЕ

Автор: Анастасія Рокитна

Військово-морські сили Великобританії попередили, що біля берегів Об'єднаних Арабських Еміратів, можливо, захоплений танкер Asphalt Princess. Це судно під панамським прапором.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Британська організація з координації морських торговельних перевезень (UKMTO), що входить до складу британських ВМС повідомила про "інцидент" біля берегів емірату Ель-Фуджайра, проте пізніше кваліфікувала його як "можливе викрадення".

Практично одночасно, як повідомляє агентство, шість нафтових танкерів в цьому ж регіоні оголосили про втрату контролю над судами.

"Якщо вони знаходяться поблизу один від одного і в одному і тому ж місці, то таке трапляється дуже рідко. Не можуть всі судна одночасно позбутися двигунів і здатності управління", - сказав експерт з нафти і судноплавства компанії Refinitiv Ранджіт Раджа.

Нагадаємо, біля берегів ОАЕ відразу чотири танкери сповістили про втрату контролю.

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