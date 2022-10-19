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Британия пообещала Путину "серьезные последствия" в случае ядерного удара по Украине

Фото: Британия пообещала Путину "серьезные последствия" в случае ядерного удара по Украине (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Британия предупреждает президента РФ Владимира Путина о "серьезных последствиях", если он применит ядерное оружие в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Даунинг-стрит, которое приводит издание The Guardian.

"Президент Владимир Путин столкнется с "серьезными последствиями", если применит ядерное оружие в войне в Украине", – заявили на Даунинг-стрит.

Как сообщается, министр обороны Великобритании Бен Уоллес находился в Вашингтоне для переговоров со своим американским коллегой на фоне сообщений о том, что российский лидер может взорвать ядерную боеголовку над Черным морем.

"Мы четко понимаем с Путиным, что использование ядерного оружия приведет к тяжелым последствиям. Я отказался бы от спекуляций на этом вопросе. Я считаю, что общественность должна быть заверена в том, что мы берем ведущую роль в этой сфере", - добавили на Даунинг-стрит.

Напомним, что вчера министр обороны Британии Бен Уоллес срочно вылетел в США говорить об Украине.

Ранее стало известно, что министр обороны Британии Бен Уоллес не видит рисков в том, что западные поставки оружия в Украину могут закончиться раньше, чем иссякнут запасы России.

Также Бен Уоллессчитает маловероятным применение ядерного оружия в Украине. Однако он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин действует нерационально.

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ВеликобританияЯдерное оружиеВойна в Украине