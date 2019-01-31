Британія підготує пропозиції щодо Brexit через кілька днів, - Хант

Глава МЗС Британії заявив, що поки говорити про необхідність продовження процесу виходу Британії з ЄС рано

"Мы сформируем эти предложения вместе. Это займет несколько дней", - сказал Хант.

Напомним, глава Европейского совета Дональд Туск после телефонного разговора с премьер-министром Британии Терезой Мэй заявил, что Европейский союз не будет пересматривать достигнутое 25 ноября Брюсселем и Лондоном соглашение об условиях выхода Британии из состава ЕС.

Отметим, евродепутат от польской партии "Право и справедливость" Рышард Чарнецкий заявил, что Британия выйдет из ЕС (Brexit) на 9 месяцев позже, чем планировалось. По его словам, Британия выйдет из Евросоюза 1 января 2020 года.

РБК-Украина сообщало, что Еврокомиссия приняла решение по комплексу чрезвычайных мер на случай сценария Brexit без соглашения по образовательной программе Erasmus+, по координации социального обеспечения из бюджета ЕС.