Британия планирует в десять раз увеличить количество поставок дронов в Украину

В течение прошлого года Великобритания поставила Украине более 10 тысяч единиц беспилотников. В частности уже десятки тысяч были поставлены для достижения новой цели - 100 тысяч дронов на текущий финансовый год.

"Рекордные инвестиции в беспилотники для Украины в размере 350 миллионов 472 миллиона долларов, - ред.) являются частью военной поддержки Великобритании в размере 4,5 миллиарда фунтов (6.08 млрд долларов, - ред.) в этом году", - добавляет Минобороны.

Также ведомство отметило, что во время сегодняшнего заседания "Рамштайна" глава Министерства обороны Британии Джон Гили объявит о выделении еще 247 млн фунтов (333.75, млн долларов) стерлингов на подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках программы Interflex.