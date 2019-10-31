Британія планує розширити допомогу українським ветеранам та переселенцям

Велика Британія має намір розширити допомогу українським ветеранам та внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Про це заявила посол Великої Британії Мелінда Сіммонс під час зустрічі із міністром у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксаною Колядою, пише прес-служба уряду.

Сіммонс наголосила на бажанні надавати не лише гуманітарну допомогу Україні, але й допомогти Міністерству ветеранів.

"Ми майже 5 років зосереджували свої зусилля на гуманітарній допомозі ветеранам, переселенцям, мешканцям тимчасово окупованих територій. Тепер ми хочемо розширити спектр допомоги. Гуманітарний напрямок залишаємо, а разом з тим, хочемо долучитись до розбудови Мінветеранів, посилити інституційні спроможності", - запевнила Мелінда Сіммонс.

Міністр Оксана Коляда схвально сприйняла таку ініціативу та наголосила на тих напрямках, котрі наразі потребують подібної міжнародної підтримки. Вона також розповіла про проект Ветеранських просторів, які необхідно впроваджувати в кожному регіоні країни і які зараз вже працюють у чотирьох областях.

Вона додала, що цей проект вона напередодні презентувала у Брюсселі у штаб квартирі НАТО представникам Трастового фонду НАТО щодо переходу з військової кар‘єри до цивільної.

Також Коляда зауважила, що відомство планує запуск Проектного офісу Міністерства ветеранів. Сторони домовились надалі проводити зустрічі для підтримки напрямку допомоги втеранам.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зміни в закон "Про статус ветеранів війни та їх соціального захисту" буде ухвалений Верховною радою у другому читанні 15 листопада.