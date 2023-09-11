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Британия передала Украине оборудование для обеспечения безопасности на море

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Гидрографическое управление Великобритании передало Украине геодезическое оборудование и картографическое программное обеспечение для обеспечения в море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Британии.

О какой помощи идет речь

Отмечается, что Государственная гидрографическая служба Украины получит оборудование на сумму 1,6 миллиона фунтов стерлингов (чуть более 2 млн долларов). 

Оно поможет обеспечивать безопасность морей вокруг Украины и поддерживать коммерческое судоходство в условиях продолжающихся российских атак.

Оборудование, включающее в себя два полноценных однолучевых эхолота и две системы многолучевых эхолотов, которые будут использоваться для проведения гидрографических исследований.

Как они работают

Во время этих исследований собираются точные данные о морском дне и морской среде. 

Затем данные можно обрабатывать и использовать для создания и поддержки морских карт и навигационной информации для обеспечения более безопасной навигации в этом районе.

Оборудование позволит создавать навигационную информацию и морские карты, содержащие информацию о безопасности. Суда, следующие через украинские воды, могут использовать это для планирования безопасного маршрута, в том числе через любой гуманитарный зерновой коридор.

Какую помощь от Британии еще может получить Украина

Наряду с оборудованием и программным обеспечением Государственной гидрографической службе Украины было предложено обучение на специализированных курсах, которые проводят Гидрографическое управление Великобритании и Королевский флот. 

Обучение поможет развить необходимые навыки для эффективного использования подаренного оборудования.

Атаки РФ на гражданские суда

Напомним, Россия еще в середине июля заявила о своем выходе из зерновой сделки. После этого страна-агрессор начала активно атаковать портовую инфраструктуру Украины.

Как отмечал в конце июля министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, за девять дней из-за атак россиян было повреждено пять гражданских судов.

Сегодня премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что российские кафиры 24 августа хотели нанести ракетный удар по гражданскому судну, которое находилось в украинском порту.

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