Британія не відмовиться від Brexit, - Маас

Міністр сказав, що згода Британії на вже укладену угоду з ЄС - це єдина можливість уникнути жорсткого Brexit

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас уверен, что Великобритания не откажется от Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Министр сказал, что согласие Британии на уже заключенное соглашение с ЕС - это единственная возможность избежать жесткого Brexit.

"Это то, что мне бы больше понравилось. Но мы не должны иметь иллюзий по этому поводу. Вероятность выхода из Brexit чрезвычайно низкая", - сказал Маас.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается отправиться в Брюссель и добиться изменения условий выхода страны из состава Евросоюза.

В Брюсселе ранее уже заявляли, что в соглашении ЕС ничего менять не будет, поскольку считается неправильным пересматривать соглашение, которое было заключено в декабре 2018.

Напомним, Еврокомиссия приняла решение по комплексу чрезвычайных мер на случай сценария Brexit без соглашения.