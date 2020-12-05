Британія почне вакцинацію від коронавірусу наступного тижня

Британія почне вакцинацію населення від коронавірусу вже наступного тижня. Національна служба охорони здоров'я (NHS) планує почати вакцинацію 8 грудня.

Про це повідомляє BBC News.

Як розповів агентству виконавчий директор NHS Кріс Хопсон, вакцину від коронавірусу доставлять у 50 лікарень, щоб почати вакцинацію вже у вівторок.

Зараз ці британські лікарні з'ясовують, скільки в їх районі жителів будинків для літніх, співробітників цих установ та людей старших за 80 років, які входять до групи ризику і будуть вакциновані в першу чергу.

Нагадаємо, у середу Британія схвалила використання вакцини від коронавірусу Pfizer та BioNTech. Британія стала першою країною світу яка зареєструвала вакцину Pfizer та BioNTech, яка показала ефективність у 95% випадків.

Як писало РБК-Україна, вже наступного дня Британія отримала перші дози вакцини Pfizer та BioNTech. Очікується, що основна частина вакцинації британців почнеться у період з січня до квітня 2021 року.

Крім того, ВООЗ попросила Британію надати інформацію про вакцину Pfizer та BioNTech, яка б дозволила внести препарат до екстреного переліку.