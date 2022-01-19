Британія починає вважати COVID застудою. В країні скасовують більшість обмежень

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що коронавірус в країні скоро почнуть вважати звичайною застудою. Глава британського уряду оголосив про скасування більшості обмежень, введених через штам "Омікрон".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegrahp.
"Наші вчені вважають, що хвиля штаму "Омікрон", ймовірно, вже досягла піку на національному рівні", - сказав Джонсон, виступаючи в Палаті громад британського парламенту.
Прем'єр додав, що останні дані вказують на зниження числа випадків зараження коронавірусом. Також знизилася кількість пацієнтів в реанімації. За його словами, скоро у Великобританії коронавірус почнуть вважати звичайною застудою.
На цьому тлі Джонсон оголосив про скасування введених раніше обмеження. Зокрема, пред'явлення вакцинних паспортів стане необов'язковим при відвідуванні деяких масових заходів і нічних клубів. Крім того, скасовується носіння масок в громадському транспорті і закритих приміщеннях.
Також скасовується рекомендація роботодавцям про віддалену роботу. З приводу повернення в офіс співробітникам необхідно домовлятися зі своїм наймачем.
"З наступного тижня раніше введені заходи перестануть діяти", - сказав прем'єр.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Великобританія може скасувати всі карантинні обмеження в березні.
Відзначити, МОЗ Великобританії планує скасувати безкоштовне тестування на коронавірус для жителів країни в червні.