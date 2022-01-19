Британія починає вважати COVID застудою. В країні скасовують більшість обмежень

"Наші вчені вважають, що хвиля штаму "Омікрон", ймовірно, вже досягла піку на національному рівні", - сказав Джонсон, виступаючи в Палаті громад британського парламенту.

Прем'єр додав, що останні дані вказують на зниження числа випадків зараження коронавірусом. Також знизилася кількість пацієнтів в реанімації. За його словами, скоро у Великобританії коронавірус почнуть вважати звичайною застудою.

На цьому тлі Джонсон оголосив про скасування введених раніше обмеження. Зокрема, пред'явлення вакцинних паспортів стане необов'язковим при відвідуванні деяких масових заходів і нічних клубів. Крім того, скасовується носіння масок в громадському транспорті і закритих приміщеннях.

Також скасовується рекомендація роботодавцям про віддалену роботу. З приводу повернення в офіс співробітникам необхідно домовлятися зі своїм наймачем.

"З наступного тижня раніше введені заходи перестануть діяти", - сказав прем'єр.