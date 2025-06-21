Британия, Италия и Япония займутся разработкой истребителя шестого поколения

Международные гиганты в аэрокосмической отрасли открывают предприятие для финальной разработки новых истребителей в рамках совместной программы Global Combat Air Programme (GCAP).

Edgewing будет отвечать за проектирование и разработку боевого самолета следующего поколения. Предприятие будет играть центральную роль в достижении целей программы GCAP, включая ввод истребителей в эксплуатацию, запланированный на 2035 год.

Также ожидается, что оно установит новый стандарт трехстороннего промышленного партнерства в Европе и Азии.

"Объединяя сильные стороны наших талантливых людей в Великобритании, Италии и Японии, мы не только создаем боевую авиационную систему нового поколения, но и стремимся установить новый глобальный стандарт партнерства, инноваций и доверия", - сказал бывший управляющий директор подразделения Leonardo Aircraft Division Марко Зофф, который возглавит Edgewing.

Отмечено, что компания будет иметь операционные штабы и филиалы в каждой из стран-партнеров. Основная штаб-квартира будет находиться в Великобритании.

"Мы приветствуем запуск Edgewing, который является важным шагом вперед в действительно международной совместной программе развития. Я уверен, что вместе мы сможем создать новую модель партнерства, которая будет способствовать международной интеграции, взаимному доверию и общей приверженности нашему будущему", - сказал гендиректор Международной правительственной организации GCAP Масами Ока.