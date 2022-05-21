Британія хоче озброїти Молдову за стандартами НАТО і обговорює це із союзниками, - Трасс

"Я хотіла б, щоб Молдова була оснащена за стандартами НАТО. Це дискусія, яку ми проводимо з нашими союзниками. Путін абсолютно чітко заявив про свої амбіції щодо створення великої Росії, і те, що його спроби захопити Київ не мали успіху, не означає, що він відмовився від цих амбіцій", - зазначила Трасс.

Вона пояснила, якщо такі плани будуть прийняті, члени військового альянсу НАТО нададуть Молдові сучасне озброєння, замінивши її техніку радянських часів, і навчить солдатів, як його використовувати.

"Цей крок стане помітним розширенням військової підтримки Великобританії у регіоні та ще однією ознакою того, що вона розглядає вторгнення в Україну як довгостроковий поворотний момент", - резюмувала Трасс.

Нагадаємо, раніше The Times з посиланням на джерела в українській розвідці писало, що Росія вже розробила чіткий план вторгнення на територію Молдови. Головна загроза республіці нібито криється в невизнаному Придністров'ї.

При цьому президент Молдови Майя Санду заявляла, що ризику близького поширення військових дій на територію Молдови поки що немає.

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