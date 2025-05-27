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Британия, Франция и Германия расходятся во взглядах на поствоенную поддержку Украины, - FT

Вторник 27 мая 2025 13:54
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Британия, Франция и Германия расходятся во взглядах на поствоенную поддержку Украины, - FT Фото: Британия, Франция и Германия расходятся во взглядах на поствоенную поддержку Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Франция, Великобритания и Германия все больше расходятся во мнениях относительно послевоенной поддержки Киева из-за того, что "приверженность Вашингтона к безопасности Украины, похоже, уменьшается".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Finansal Times (FT).

Как пишет FT, Франция и Великобритания настаивают на том, чтобы первоначальный план по развертыванию западных военных на территории Украины все еще возможен. В то же время Германия настроена более скептически по этому вопросу, поскольку Соединенные Штаты Америки (США) остаются противниками идеи и не пообещали никакой безопасности поддержки.

По словам источников издания, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон поддерживают введение западных войск, чтобы сохранить участие Европы в переговорах о прекращении огня и поддержать моральный дух украинцев.

"Один европейский чиновник заявил, чтоплан ввода войск "мертв", поскольку он "абсурден без помощи Трампа (Дональд Трамп, президент США, - ред.), а он не желает ее предоставлять". Но французский дипломат возразил, что сообщения о смерти предложения "не только сильно преувеличены", но и "совершенно не соответствуют действительности", добавив, что страны все еще работают над планами "в нормальном темпе", - добавляет FT.

Отправка западных войск в Украину

Во время полномасштабной войны на Западе начали обсуждать возможность отправки военных в Украину после завершения конфликта. Некоторые лидеры уже открыто не исключают такую идею, хотя официально решения об этом пока нет.

В самой Европе мнения разделились: одни считают, что это могло бы сдержать Россию, другие - что это слишком рискованно и может втянуть НАТО в прямую войну.

О том, смогут ли вероятные европейские миротворческие войска гарантировать безопасность в Украине, - читайте в авторском материале РБК-Украина.

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