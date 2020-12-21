Британія і ЄС не встигли завершити переговори щодо Brexit

Фото: прапори Великобританії і ЄС (РБК-Україна)

Великобританія і Євросоюз не змогли виробити угоду про відносини після Brexit до закінчення терміну, який закінчився в неділю, 20 грудня. Тим не менш сторони збираються продовжити переговори.

Про це в неділю повідомила газета The Guardian.

Сторони обговорили останні пропозиції ЄС щодо правил рибної ловлі, які залишаються головною проблемою угоди, і, як підкреслюється, досягли деякого прогресу. Однак процес ще не завершився.

Команди переговірників продовжать свою роботу в понеділок, незважаючи на відмову Європарламенту голосувати за угодою, якщо його не укладуть до опівночі неділі.

За інформацією джерела газети в уряді Британії, переговори залишаються складними, зберігаються значні розбіжності.

Як зазначає газета, Європейський парламент може проголосувати за угодою до кінця року із-за зриву термінів. Є ризик, що воно не буде діяти перші кілька тижнів нового року, навіть якщо сторони домовляться.

Нагадаємо, Рада міністрів Великобританії рекомендував магазинах зробити запаси продуктів з-за побоювань дефіциту в разі виходу країни з Європейського союзу без торгової угоди.

Як писало РБК-Украина, раніше Джонсон припустив, що між країною та ЄС не буде підписано торговельну угоду.

Крім того, міністр фінансів Британії Ріші Сунак заявив, що в цьому році Сполучене Королівство переживе найбільший за 300 років спад економіки. Валовий внутрішній продукт Британії скоротиться більш ніж на 11%.