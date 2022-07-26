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Британія має уникнути помилок з Китаєм, які зробила з Росією, - Трасс

Фото: глава МЗС Великобританії Ліз трас (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Глава МЗС Британії Ліз Трасс заявила, що країна не має повторювати помилок у відносинах з Китаєм, які зробила з Росією, під час дебатів з кандидатом у прем'єри Ріші Сунаком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

За її словами, Британія має вчитися на чужих помилках у відносинах з РФ і не ставати залежною від енергоресурсів Москви.

Трасс не думає, що нинішній глава уряду Борис Джонсон захоче ставати членом її кабінету.

"Я сильно підозрюю, що він не захоче для себе ролі в уряді. Думаю, йому необхідний період заслуженого відпочинку після декількох дуже важких років", - сказала вона.

З її точки зору, Джонсон не заслуговував того, щоб позбутися посади.

Нагадаємо, раніше Трасс заявляла про готовність провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, якщо стане наступником Бориса Джонсона.

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Великобританія