Британия анонсировала самый большой пакет помощи Украине

Британия предоставит Украине самый большой пакет помощи Украине в размере 4,5 млрд стерлингов (5,69 млрд долларов). В том же числе Лондон введет против России новый пакет санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу британского правительства Кира Стармера во время саммита "Поддержи Украину".
"Мы должны укрепить Украину еще больше, чтобы гарантировать длительный мир, а не только паузу в этой войне. И мы можем это сделать тремя путями. Во-первых, если мы увеличим военную помощь Украине. И Великобритания это делает - предоставляет 4,5 млрд стерлингов военной помощи, больше, чем когда-либо", - заявил он.
В том же числе премьер-министр Британии объявил о крупнейшем пакете санкций против России. По его словам, он также будет обсуждать это во время встречи "Большой семерки" (G7).
"Я считаю, что страны G7 должны снизить цены на нефть и участвовать во всех санкциях", - подчеркнул премьер.
По словам Стармера, сегодня партнеры Киева имеют возможность сделать основные принципы для длительного мира. В частности отметил, что Украина должна быть за столом переговоров.
"И мы должны выстраивать суверенитет для Украины и мощные гарантии безопасности. Великобритания готова поддерживать это своими войсками в Украине с европейцами и с правильными условиями", - добавил он.
Великобритания стала одним из ключевых союзников Украины после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Лондон предоставил значительную военную помощь, включая танки Challenger 2, дальнобойные ракеты Storm Shadow, артиллерию, системы противовоздушной обороны и обучение украинских военных. Также страна активно поддерживала санкции против России и финансовую помощь Украине.
Кроме военной поддержки, Великобритания играет важную роль в дипломатической и политической плоскости.
16 января 2025 года Украина и Великобритания заключили историческое соглашение о партнерстве на 100 лет.
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