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У Британії затримали судно з дев'ятьма кримчанами на борту

Новини » В світі     29.11.2019 - 20:27
У Британії затримали судно з дев'ятьма кримчанами на борту
Фото: порт Потрленда (portland-port.co.uk)

Морякам не виплачують зарплату та не поповнюють запаси продовольства

В порту Портленда у Великобританії затримали нігерійське судно з дев'ятьма кримчанами на борту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, судно було затримано після того, як воно було відбуксовано в порт з відключеним електроживленням. Раніше судно намагалося стати на зимову стоянку на островах Джерсі і Гернсі, однак портова влада на обох островах не дала на це дозвіл.

"Два місяці морякам не платять зарплату, борг близько 35 тис. доларів. Власники виходять на зв'язок, але не роблять ніяких дій для виплати зарплати та забезпечення судна продовольством і питною водою. Профспілка, у свою чергу, розбирається в ситуації", - заявили російські представники Міжнародної федерації транспортних робітників.

Також зазначається, що співробітники Червоного Хреста і місцеві благодійні організації забезпечили екіпаж продовольством і одягом.

Судно переганялося з Норвегії в Сенегал.

Нагадаємо, 22 листопада в акваторії порту "Південний" поблизу Одеси зірвався з якоря танкер Delfi, після чого сів на мілину. В результаті аварії в море було викинуто до 150 кг нафтопродуктів. На борту знаходилися 3 члени екіпажу з України.

У Держприкордонслужбі заявили, що танкер міг бути причетний до контрабанди пально-мастильних матеріалів з України.

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