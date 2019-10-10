У Британії учасник лотереї виграв понад 200 млн доларів

У Великій Британії невідомий щасливець виграв в міжнародній лотереї EuroMillions .джекпот 170 млн фунтів стерлінгів, що приблизно дорівнює 207 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Це рекордний виграш у Британії. Переможець поки що невідомий. Також не відомо чи це одна людина, чи сім'я, чи кілька осіб, які спільно купили квиток.

"Один неймовірно щасливий володар квитків виграв величезний джекпот EuroMillions у розмірі 170 мільйонів фунтів стерлінгів. Це найбільший виграш у Великій Британії", - поінформував старший радник переможців національної лотереї Енді Картер.

Він закликав гравців у лотерею по всій країні закликають перевірити свої квитки якнайскоріше.

Переможець лотереї зміг відгадати всі п’ять цифр (7, 10, 15, 44 і 49) та два зіркових числа (3, 12).

Якщо переможець один, він увійде у список 1000 найбагатших людей Великої Британії за версією Sunday Times.

Відповідно до рейтингу за 2019 рік, переможець лотереї став багатшим за таких виконавців як Том Джонс, Ед Ширан та Адель, статки яких становлять відповідно 165 млн, 160 млн і 150 млн фунтів стерлінгів.

Щасливий володар квитка також побив попередній рекорд Коліна і Кріс Вейр, які стали найбагатшими британськими переможцями лотереї, коли у 2011 році вони виграли £ 161 млн.

Джекпот лотереї безуспішно розігрувався з 19 липня і досяг розміру в 170 млн фунтів 24 вересня.

Нагадаємо, у США учасник лотереї виграв в лотерею Powerball 435 мільйонів доларів.