У Британії та США зафіксували кібератаки на медорганізації

Спецслужби Великобританії та Сполучених Штатів повідомили про кібератаки, метою яких стали організації, залучені у боротьбу з поширенням коронавірусу. Про це йдеться у спільній заяві британського Національного центру кібербезпеки (NCSC) та Агентства щодо забезпечення інфраструктурної та кібербезпеки (CISA), передає City am.

Повідомляється, що зловмисники здійснювали атаки на національні і міжнародні органи в галузі охорони здоров'я, фармацевтичні компанії, лабораторії і місцеві органи влади "з ймовірною метою збору інформації, пов'язаної зі спалахом коронавіруса".

За даними спецслужб, хакери користуються технологією збірки часто вживаються або не досить складних паролів до облікових записів співробітників медичних структур.

Які організації чи країни могли стояти за цими атаками - не повідомляється.

Нагадаємо, число смертей в результаті зараження коронавірусом COVID-19 у світі перевищила 250 тисяч. При цьому, у світі зафіксовано 3,6 млн випадків захворювання коронавірусом, з них 1 187 420 осіб одужали. Лідером за кількістю захворілих і померлих від коронавіруса залишаються Сполучених Штатів.

Крім того, у Всесвітній організації охорони здоров'я припускають можливість зараження коронавірусом в різних куточках світу ще наприкінці 2019 року. Представник ВООЗ Крістіан Линдмайер назвав "не дивним" випадок COVID-19, який виявили у французькій лікарні в грудні минулого року.