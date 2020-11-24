У Британії скоротять час ізоляції для прибуваючих з-за кордону

Пасажири, що прибувають у Великобританію, зможуть скоротити термін обов'язкового карантину. Тепер він скоротиться з 14 до п'яти днів при отриманні негативного тесту на коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба Мінтрансу Британії.

Глава відомства Грант Шаппс оголосив, що з 15 грудня пасажири, що прибувають з країн, не включених в список тих, з ким створені авіакоридори, зможуть пройти тестування на COVID-19 після перших п'яти днів самоізоляції.

При негативному результаті вони зможуть вийти з карантину. Аналіз можна буде здати за місцем самоізоляції або в приватній клініці своїм коштом.

Вимогу про обов'язковий карантин після прибуття до Великобританії було введено з червня через пандемію коронавірусу, вона поширюється на переважну більшість країн.

Для цього пасажирам, які прибувають повітряним, морським або залізничним транспортом, пропонується замовити тест перед вильотом до Великобританії затвердженого урядом списку, вони також мають заповнити спеціальну форму на сайті уряду та вирушити до місця самоізоляції.

Нагадаємо, в частині муніципалітетів північно-східній частині Британії посилили карантин.

Крім того, раніше у Лондоні тисячі людей вийшли на протест проти карантину та вакцинацію.