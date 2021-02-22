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У Британії сьогодні представлять план виходу з локдауну

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 22 лютого, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон представить етапи виходу країни з жорсткого локдауну. Спочатку вони будуть представлені перед Палатою громад, а потім - на пресконференції.

Про це повідомляє Sky News.

Очікується, що на першому етапі з 8 березня відкриються школи. Також планується дозволити зустрічатися надворі з однією людиною. З 29 березня дозвіл мають поширити на компанії до 6 осіб, або із максимум двох домогосподарств. У цей період також можуть відкрити майданчики для тенісу, гольфу та інших спортивних занять, що відбуваються надворі.

Це перший етап із чотирьох у запланованому послабленні карантину. Наступним кроком має стати відкриття "другорядних" магазинів.

Очікується, що цього разу обмеження будуть послаблювати поетапно у всій країни, не повертаючись до трьохрівневої системи-"світлофора", коли регіони відрізнялися за епідемічною ситуацією.

Нагадаємо, уряд Британії має намір зробити щеплення першою дозою вакцини проти коронавірусу кожному дорослому в країні до 31 липня. Це на місяць раніше, ніж було заплановано.

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