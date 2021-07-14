У Британії вирішили, коли повністю заборонять продаж дизельних вантажівок

Згідно з планом британської влади, з 2035 року буде заборонено продаж невеликих вантажівок на дизелі і бензині, а п'ять років по тому - і машин вагою понад 26 тонн.

Крім того, Великобританія має намір вийти на нульовий рівень викидів CO2 в залізничному транспорті і внутрішніх авіаперевезеннях.

"Ми як і раніше будемо літати кудись на вихідні, але на більш ефективних літаках, що використовують екологічне паливо. Ми як і раніше будемо водити, але все більше - автомобілі з нульовими шкідливими викидами", - заявив міністр транспорту Грант Шеппс.

Також Уряд Великобританії планує заборонити продаж легкових автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами з 2030 року.