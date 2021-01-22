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У Британії розігнали "коронавирусную" весілля на 400 осіб

Лондон, П'ятниця 22 січня 2021 15:21
У Британії розігнали "коронавирусную" весілля на 400 осіб
Фото: поліція Лондона (facebook.com/metpoliceuk)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 22 січня, поліція Великобританії розігнала весілля з майже 400 гостями. Вони порушили карантинні обмеження, згідно з яким дозволяється присутність тільки шести осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Передбачається, що в Британії весілля в цей час проводяться тільки за "виняткових обставин".

Тим не менше, правоохоронці виявили на сотні людей у будівлі з затемненими вікнами, щоб з вулиці не можна було побачити, що відбувається всередині будівлі.

Організатор весілля тепер може бути оштрафований на суму до 10 тисяч фунтів (385 тисяч гривень).

"Це було абсолютно неприйнятне порушення закону. Люди по всій країні йдуть на жертви, скасовуючи або відкладаючи весілля та інші урочистості, і цього типу поведінки немає виправдання", - заявив головний детектив Маркус Барнетт.

Весілля проходила на півночі Лондона в школі для дівчаток, в якій навчається єврейські сім'ї харедим.

"Ми в жаху від події вчорашнього і засуджуємо його найрішучішим чином", - йдеться в заяві школи.

Нагадаємо, на початку року у Франції правоохоронці понад добу не могли розігнати підпільну вечірку. За порушення карантину виписали більше ніж 1,2 тисячі штрафів.

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