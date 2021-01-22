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В Британии разогнали "коронавирусную" свадьбу на 400 гостей

Лондон, Пятница 22 января 2021 15:21
В Британии разогнали "коронавирусную" свадьбу на 400 гостей
Фото: полиция Лондона (facebook.com/metpoliceuk)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 22 января, полиция Великобритании разогнала свадьбу с почти 400 гостями. Они нарушили карантинные ограничения, согласно которым разрешено присутствие только шести человек.

Об этом сообщает Reuters.

Предполагается, что в Британии свадьбы в настоящее время проводятся только при "исключительных обстоятельствах".

Тем не менее правоохранители обнаружили на сотни людей в здании с затемненными окнами, чтобы с улицы нельзя было увидеть, что происходит внутри здания.

Организатор свадьбы теперь может быть оштрафован на сумму до 10 тысяч фунтов (385 тысяч гривен).

"Это было совершенно неприемлемое нарушение закона. Люди по всей стране идут на жертвы, отменяя или откладывая свадьбы и другие торжества, и этому типу поведения нет оправдания", - заявил главный детектив Маркус Барнетт.

Свадьба проходила на севере Лондона в школе для девочек, в которой обучаются еврейские семьи харедим.

"Мы в ужасе от вчерашнего события и осуждаем его самым решительным образом", - говорится в заявлении школы.

Напомним, в начале года во Франции правоохранители более суток не могли разогнать подпольную вечеринку. За нарушение карантина выписали более 1,2 тысяч штрафов.

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