У Британії розпилили невідому речовину у трьох закладах, є постраждалі

У британському графстві Західний Мідленд розпилили невідому речовину у закладах Pizza Hut, Tesco та McDonald's. В результаті інциденту 15 особам знадобилася допомога через проблеми з диханням.

Про це повідомляє агентство BBC News.

Чотирнадцятьом постраждалим надали медичну допомогу на місці події, однак одну людину довелося госпіталізувати. Ніхто з постраждалих не зазнав критичних наслідків.

Зараз експерти-криміналісти встановлюють природу речовини, яку розпили в закладах. Правоохоронці розшукують причетних до цього правопорушення.

Нагадаємо, у лютому в одній зі шкіл Дніпра невідомі розпорошили суміш з перцевого балончика. Допомога знадобилася 10 учням, вісьмох із них - довелося госпіталізувати.

Також РБК-Україна писало, що в одному з районів Одеси довелося евакуювати ліцей через розлитий розчин аміаку. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Крім того, минулого року у Чернігові евакуювали школу через розпилення невідомої речовини. Тоді постраждали декілька учнів, їх доставили в обласну дитячу лікарню.