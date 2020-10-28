У Британії попередили про недосконалість перших вакцин від коронавірусу

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Глава цільової робочої групи уряду Великобританії з вакцин Кейт Бінгем заявила, що перші вакцини від коронавірусу можуть виявитися недостатньо ефективними. За її словами, на когось вона може не подіяти взагалі.

Стаття Кейт Бінгем опублікована британським медичним журналом The Lancet.

Вона попередила, що перше покоління вакцин буде недосконалим.

"Ми повинні бути готові до того, що вони можуть не запобігти інфекції, а скоріше зменшити симптоми", - сказала вона.

Також, за її словами, на частину людей, перші вакцини можуть ніяк не подіяти.

Бінгем підкреслила, що основна проблема полягає в тому, що глобальні виробничі потужності для вакцин вкрай неадекватні для мільярдів необхідних доз, а виробничі потужності в Великобританії на сьогодні є недостатніми.

Раніше РБК-Україна писало, що розробники української вакцини від коронавірусу планують випробування на людях через три місяці. Доклінічні випробування на тваринах пройшли успішно.

Нагадаємо, група вчених презентувала президенту України Володимиру Зеленському результати доклінічних досліджень українського кандидата вакцини проти COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало, що вакцинація проти коронавірусу може початися в Європі навесні-влітку 2021 року.