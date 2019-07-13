У Британії пообіцяли допомогу Ірану в звільнення танкера

Глава Міністерства закордонних справ Великобританії Джеремі Хант за підсумками телефонних переговорів зі своїм іранським колегою Джавадом Зарифом заявив, що Лондон допоможе звільнити танкер Grace 1 після отримання гарантії не відправляти його в Сирію. Про це міністр написав у себе в Twitter.

"Тільки що розмовляв з міністром закордонних справ Ірану Зарифом. Конструктивний телефонна розмова. Я запевнив його, що предметом нашого занепокоєння було не походження нафти на танкері Grace 1, а місце її призначення. А також що Сполучене Королівство, після відповідного процесу в судових інстанціях Гібралтару, буде сприяти звільненню, якщо отримає гарантії, що він не піде в Сирію", - написав Хант.

За словами Заріфа, "Іран хоче врегулювати це питання і не домагається ескалації".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 4 липня влади Гібралтару затримали танкер Grace 1 прохання, яку американські власті направили Великобританії. Іспанська влада також розглядали можливість затримання судна, яке підозрюється у транспортуванні нафти в Сирії в обхід санкцій Європейського союзу.

Пізніше стало відомо, що на борту іранського танкера Grace 1, який прямував до Сирії і був затриманий біля Гібралтару, знаходяться українці.