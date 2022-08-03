У Британії відклали голосування за нового прем'єра: у чому причина

Голосування за нового прем'єра було відкладено після попередження британського центру урядового зв'язку (GCHQ), який відповідає за інформаційний захист уряду і збройних сил країни, про те, що хакери можуть втрутитися в голосування і змінити його результати.

Крім того, через хакерську загрозу в Британії змінили процедуру голосування.

Відзначається, що Консервативна партія змушена була скасувати початкові плани, що дозволяють змінювати свій вибір в процесі голосування. Тепер унікальний код кожного члена партії буде деактивовано відразу після того, як він віддасть свій голос, тобто своє рішення не можна буде змінити.

The Telegraph повідомляє, що бюлетені для голосування поштою, які повинні були почати надходити членам Консервативної партії з понеділка, ще не були відправлені.