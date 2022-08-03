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У Британії відклали голосування за нового прем'єра: у чому причина

Фото: у Британії відклали голосування за нового прем'єра (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Консервативна партія Великої Британії відклала на півтора тижні початок поштового голосування за вибір нового прем'єр-міністра через ризик хакерського злому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британську газету The Telegraph.

Голосування за нового прем'єра було відкладено після попередження британського центру урядового зв'язку (GCHQ), який відповідає за інформаційний захист уряду і збройних сил країни, про те, що хакери можуть втрутитися в голосування і змінити його результати.

Крім того, через хакерську загрозу в Британії змінили процедуру голосування.

Відзначається, що Консервативна партія змушена була скасувати початкові плани, що дозволяють змінювати свій вибір в процесі голосування. Тепер унікальний код кожного члена партії буде деактивовано відразу після того, як він віддасть свій голос, тобто своє рішення не можна буде змінити.

The Telegraph повідомляє, що бюлетені для голосування поштою, які повинні були почати надходити членам Консервативної партії з понеділка, ще не були відправлені.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Великій Британії завершився черговий етап виборів на пост майбутнього лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра.

У фіналі за крісло прем'єра поборються колишній міністр фінансів Ріші Сунак і чинний міністр закордонних справ Ліз Трасс.

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