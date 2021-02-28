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В Британії виявили випадки зараження "бразильським" коронавірусом

Автор: Роман Тверденко

У Великобританії зафіксували шість випадків зараження мутованим варіантом коронавірусу. Розпізнали мутацію з Бразилії.

Про це повідомляє Reuters.

Три випадки "бразильського" коронавірусу знайшли в Англії, ще три - в Шотландії. Шотландські випадки не пов'язані з англійськими.

У регіонах, де виявили випадки зараження новим штамом, розгорнули систему масового тестування на коронавірус. В цілому ж ризик поширення цього варіанту вірусу вважається низьким.

Нагадаємо, сьогодні в Британії зафіксували 6035 випадків зараження коронавірусом. Це найнижчий приріст за п'ять місяців.

Також повідомлялося, що у Великобританії вже більше 20 мільйонів чоловік отримали мінімум одну дозу вакцини від коронавірусу.

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