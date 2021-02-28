В Британії виявили випадки зараження "бразильським" коронавірусом

У Великобританії зафіксували шість випадків зараження мутованим варіантом коронавірусу. Розпізнали мутацію з Бразилії.

Про це повідомляє Reuters.

Три випадки "бразильського" коронавірусу знайшли в Англії, ще три - в Шотландії. Шотландські випадки не пов'язані з англійськими.

У регіонах, де виявили випадки зараження новим штамом, розгорнули систему масового тестування на коронавірус. В цілому ж ризик поширення цього варіанту вірусу вважається низьким.